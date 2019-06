Le géant américain XPO Logistics, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de transport et de logistique, a récemment commencé à exploiter une nouvelle route pour méga-camions reliant l’Espagne et le Maroc. Les camions, d’une longueur de 25,25 mètres, transportent des matières premières de l’Espagne vers le Royaume plusieurs fois par semaine, et reviennent remplis de vêtements destinés à la vente au détail.

Chaque méga-camion de XPO peut transporter une charge maximale de 60 tonnes, ce qui permet de réduire les émissions de CO2 jusqu’à 20 % grâce à une plus grande capacité de charge et aux économies de carburant.

Massimo Marsili, directeur général – transport, Espagne, Portugal et Maroc pour XPO Logistics, a déclaré que ‘‘Nous nous engageons à rendre la supply chain de nos clients plus efficaces et durables en développant des services innovants. XPO est fier d’ouvrir cette nouvelle route de transport par méga-camions à destination et en provenance du Maroc, où nous sommes l’un des plus grands transporteurs, effectuant environ 18 000 traversées par an à travers le détroit de Gibraltar’’.

XPO est présent au Maroc depuis 2011 depuis ses sites de Tanger et de Kénitra, au service de clients nationaux et européens évoluant dans les industries automobile, textile et alimentaire. La flotte de 15 méga-camions de XPO en Espagne est utilisée pour les clients de l’entreprise et pour son réseau de transport de marchandises palettisées.