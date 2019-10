En matière de logistique, le Maroc a réussi à mettre en place une offre plus étoffée, plus moderne et à un prix compétitif dans plusieurs régions du Royaume, durant la dernière décennie. Et selon les chiffres de l’Observatoire marocain de la Compétitivité Logistique (OMCL), cette offre a permis de réduire la valeur locative des entrepôts ainsi que le coût de l’entreposage de près de 35% depuis 2010, pour se situer en moyenne à 40 dirhams (DH)/m²/mois et 1,9 DH/palette/jour respectivement.