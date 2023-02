Tanger accueille du 22 au 24 février 2023, la 19e édition du Connect Route Development Forum. Un événement qui rassemble tout l’écosystème du secteur aérien autour d’une plateforme d’échanges et de networking.

Ce sont ainsi près de 650 experts et professionnels de l’industrie de l’aviation qui ont pris part à ce forum international. L’occasion pour la destination Maroc, et celle de Tanger en particulier, de rayonner davantage.

Représentant des aéroports et des compagnies aériennes, professionnels du tourisme, des Tours Opérateurs et autorités de tourisme de plus de 60 pays sont représentés.

L’Office national marocain du tourisme (ONMT), l’Office National Des Aéroports (ONDA) et le Conseil régional du tourisme (CRT) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima sont partenaires dans l’organisation de cette édition.

Habiba Laklalech, Directrice générale de l’ONDA, indique : « notre participation à cet événement s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des orientations stratégiques de l’ONDA pour le développement de la connectivité des aéroports du Maroc. Ce forum représente ainsi une occasion propice pour la promotion de nos aéroports. Le réseau aéroportuaire marocain offre actuellement une capacité d’accueil de 39 millions de passagers par an et est amené à se développer encore plus ».

De son côté Adel El Fakir, DG de l’ONMT souligne que : « la famille du transport aérien mondial et du voyage se retrouve à Tanger. C’est un grand moment et aussi une nouvelle opportunité pour le renforcement du volet aérien qui demeure l’un des principaux leviers pour le développement du secteur du tourisme. Nous escomptons référencer davantage le Maroc auprès des compagnies aériennes afin d’augmenter et de diversifier la desserte aérienne vers le Maroc et l’ensemble de ses destinations ».

La tenue du Connect Route Development Forum à Tanger permettra de mettre en avant les nombreux atouts offerts par les aéroports du Maroc en termes de capacité, de qualité de service ainsi que tous projets structurants notamment ceux liés à la digitalisation.

Rappelons qu’à fin 2022, la programmation du Maroc par les compagnies aériennes a dépassé le niveau d’avant crise sanitaire. L’objectif de capacité en sièges, projeté pour l’année en cours, est de 8,2 millions. Pour y arriver, plusieurs accords et partenariats ont été signés récemment entre l’ONMT et des compagnies aériennes. Le 15 février dernier, l’ONMT a notamment ouvert, en partenariat avec 10 compagnies aériennes, 35 nouvelles lignes aériennes desservant 8 destinations marocaines pour la saison estivale 2023.

Ainsi, à travers l’accueil de ce rendez-vous incontournable de l’industrie de l’aviation mondiale, l’ONDA et l’ONMT mettent en place les synergies nécessaires pour sécuriser la connectivité aérienne du Maroc et mettent un coup d’accélérateur à un axe fondamental de la promotion et du rayonnement international de la destination Maroc.