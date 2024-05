L’alliance stratégique entre LK Automotive, affiliée à AEK Holding, et Lynk & Co, renommée pour ses modèles hybrides et connectés, ouvre de nouvelles perspectives dans l’industrie automobile marocaine. Dès décembre 2024, les consommateurs marocains auront accès aux premiers modèles de Lynk & Co, offrant ainsi une alternative moderne et écologique sur le marché local.

La signature de la convention entre LK Automotive et Lynk & Co a eu lieu lors du prestigieux TCR World Tour 2024.

« Ce partenariat s’inscrit dans notre vision d’offrir une mobilité durable et accessible à tous, tout en garantissant une expérience utilisateur hors pair », a déclaré Abdelouahad El Kadiri, président de LK Automotive.

Une gamme innovante et un engagement durable

La marque Lynk & Co se distingue par sa variété de véhicules hybrides et connectés, conçus pour répondre aux besoins modernes des consommateurs. Parmi ses modèles phares, on retrouve le Lynk & Co 01, un SUV compact hybride, le Lynk & Co 02, un crossover agile, et le Lynk & Co 03, une berline sportive, tous équipés de technologies avancées pour une expérience de conduite exceptionnelle.

Innovation, Sécurité et Durabilité

Lynk & Co incarne l’alliance du design suédois et de la technologie chinoise, proposant des véhicules à la pointe de l’innovation et de la sécurité. Avec ses motorisations hybrides et électriques, Lynk & Co s’engage à réduire son impact environnemental tout en offrant des solutions de mobilité durables.