Le Maroc, en la personne de Moulay Brahim Al Atmani, président du Conseil d’Administration de la Mutuelle générale du Personnel des Administrations Publiques (MGPAP), a été élu samedi à Salé, à la présidence du bureau exécutif de l’Union africaine de la mutualité (UAM) pour les quatre prochaines années.

Les travaux de l’Assemblée générale de l’Union africaine de la mutualité, ouverts en début de journée à Salé, sous le thème « la Protection sociale, un chantier décisif pour garantir la justice sociale en Afrique », ont été marqués notamment par l’élection des membres du Conseil exécutif et du comité directeur de l’UAM.

Ainsi, le bureau exécutif de l’Union compte Moulay Brahim Al Atmani (président), le Sénégalais Babakar Ngom (1er vice-président), le Malien Djikine Babassa (2ème vice-président), Tiomela Augustin (Cameroun-secrétaire général), Gnobo Paul (Côte-D’Ivoire – secrétaire général adjoint), Mohamed Ahaimedou (Mauritanie-trésorier) et Mouigni Fatma (Iles Comores – trésorière adjointe).

Intervenant lors d’un point de presse tenu à l’issue des élections, Al Atmani a salué la forte participation des différents États africains aux travaux de l’Assemblée générale de l’UAM, relevant que leur présence confirme davantage le rôle pionnier du Maroc en matière de couverture sociale à travers notamment le chantier de généralisation de la couverture sociale, lancé sous l’impulsion du Roi Mohammed VI.

Cette étape, poursuit-il, connaîtra la mise en place de nouvelles feuilles de route et stratégies visant à atteindre les objectifs primaires de l’UAM, ajoutant qu’il s’agit d’une nouvelle ère de collaboration entre les différentes mutuelles africaines.

Pour sa part, le 1er vice-président du bureau exécutif de l’UAM, Ngom, a mis en avant la particularité de cette assemblée générale, organisée dans un contexte post-Covid-19, notant que les composantes de l’union veilleront à renforcer la solidarité et la coopération entre les pays et les peuples africains.

Ainsi, les principales recommandations de l’assemblée ont notamment concerné la mise en place d’un programme de coopération, visant à soutenir la protection sociale de tous les adhérents, tout en faisant de l’union un pilier en matière de justice sociale en Afrique, a-t-il indiqué.

De son côté, le secrétaire général adjoint Gnobo Paul a relevé que les résultats des élections ont démontré une volonté commune de réforme, soulignant les « grands espoirs » de l’union pour relever ses défis.

Par ailleurs, le responsable n’a pas manqué de mettre en lumière les initiatives déployées par le Roi Mohammed VI dans plusieurs pays africains, « qui ont fait du développement et de la coopération un objectif ».

L’Assemblée générale de l’UAM constitue, entre autres, l’occasion de dresser le bilan des systèmes de protection sociale et de la mutualité sur le Continent et de débattre des moyens à même de promouvoir les mécanismes de protection sociale dans un contexte post-Covid19.

De même, l’accent sera mis sur l’expérience pionnière du Maroc et son savoir-faire reconnu dans le domaine de la mutualité, en tant que pan important de la protection sociale, à travers ses actions sociales et solidaires et son rôle déterminant dans la facilitation de l’accès aux soins, la prévoyance sociale et la consécration de la justice spatiale en matière de santé.

Créée en 2007, l’UAM est un instrument de mise en réseau du mouvement mutualiste en Afrique pour défendre et représenter les intérêts communs des organisations membres et apporter une assistance technique de premier ordre en matière de mutualité et dans les domaines apparentés.

Basée à Rabat, cette instance panafricaine constitue un espace d’échanges, de dialogue, de coordination et de plaidoyer du mouvement mutualiste africain auprès des gouvernements et des instances internationales dans un cadre de coopération Sud-Sud.