L’Union européenne (UE) et le Royaume-Uni sont parvenus à un accord définissant les modalités de leur partenariat post-Brexit, notamment dans le domaine commercial, a annoncé jeudi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Lors d’une conférence de presse, von der Leyen s’est félicitée de la conclusion de cet accord qu’elle a qualifié d'”équilibré” et “juste”.

C’est “une nouvelle fantastique pour les familles et entreprises de tout le Royaume-Uni. Nous avons signé le premier accord de libre échange basé sur un principe de ‘zéro tarifs et zéro quotas’ jamais obtenu avec l’UE. C’est le plus gros accord commercial bilatéral signé par chacune des deux parties, couvrant un commerce valant 668 milliards de livres en 2019”, selon une déclaration du gouvernement britannique relayée par la BBC.

A quelques jours de la fin de la période de transition (31 décembre), Bruxelles et Londres ont réussi à surmonter leurs divergences, en particulier sur le sujet de la pêche, évitant de justesse un “no deal”.

Les deux parties ont intensifié ces derniers jours les négociations pour trouver un terrain d’entente sur cette question qui demeurait le dernier point d’achoppement des pourparlers post-Brexit.