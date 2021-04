Dans un monde professionnel en constante évolution, la formation continue reste un vrai atout à la valorisation des individus dans le marché de travail, et également au sein de l’entreprise. C’est dans cette perspective que la Faculté de Pharmacie de l’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé (UM6SS) vient de lancer deux formations universitaires innovantes et première à l’échelle nationale et africaine centrées sur les métiers de l’industrie pharmaceutique destinés aux professionnels de la santé, cadres de l’industrie pharmaceutiques ainsi qu’aux lauréats des écoles de commerce et de gestion, qui souhaitent développer des nouvelles compétences, et améliorer leur efficacité.

« Ces formations permettront de répondre aux nouveaux enjeux du secteur de l’industrie du médicament. C’est une opportunité à la fois pour les cadres de l’industrie pharmaceutique pour actualiser leurs compétences et évoluer professionnellement. Elles permettront aussi de favoriser une insertion professionnelle rapide et opérationnelle dans le milieu de la santépour d’autres participants » a affirmé Professeur Chakib Nejjari. Président de l’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé.

Il s’agit de deux certificats universitaires, le premier concerne le métier de Chef de projet pharmaqui permettra aux participants de maîtriser les aspects stratégiques et opérationnels du marketing pharmaceutique grâce à la mise en place d’un plan de Marketing Pharma et d’un plan d’action d’un produit de santé.Le deuxième certificat concerne le métier de Directeur Regional Pharma qui permettra aux lauréats d’élaborer et mettre en œuvre un plan d’actions régional et la gestion d’une équipe de délégués commerciaux.

« Il s’agit de formationsavec un programme dynamique et innovant. Elles proposent une approche pédagogique hybride mixant à la fois des modules d’enseignement via notre plateforme E-learning et des études de cas en présentiel en utilisant des technologies de simulations de Plan de Marketing grâce à l’utilisation des outils deserious Game” a déclaré Professeur Samir Ahid. Doyen de la Faculté de Pharmacie de l’UM6SS.

Pour rappel, Au sein de l’industrie des médicaments et des autres produits de santé, le chef de projet est responsable du lancement sur le marché d’un produit ou d’une gamme de produits de la conception jusqu’à sa commercialisation avec, comme cible majeure des prescripteurs professionnels : médecins, vétérinaires, pharmacies ou parapharmacies… Le Directeur Régional Pharma met en œuvre la stratégie d’information promotionnelle de l’entreprise afin de développer une région donnée.Il anime et développe une équipe de chargé(e)s de l’information promotionnelle de produits de santé ville, hôpital, dans le cadre de la réglementation et de la charte de l’information par démarchage ou prospection visant à la promotion des médicaments.

« Plus que jamais, l’entreprise pharmaceutique doit déployer tous ses talents pour maintenir et améliorer sa rentabilité afin de demeurer compétitive et conserver ainsi sa croissance sur le marché. Ces certificats permettront à la fois de former des chefs de projet en vue d’acquérir une double fonction à la fois stratégique et opérationnelle, capable de maintenir et développer des parts de marché et augmenter les marges et les directeurs régional pharma capables d’assurer un déploiement et suivi opérationnel de la stratégie de l’information et de la promotion, le management de l’équipe et la communication interne et externe » a précisé Dr Nour El Alaoui. Responsable scientifique et pédagogique des deux formations.

De son coté, Monsieur Adil Amrani hassani participant à un des deux certificats a souligné l’apport de son inscription au certificat de Directeur Régional Pharma qui lui donnera l’opportunité d’évoluer au sien de l’industrie pharmaceutique et de réaliser ses objectifs de décrocher un poste de Directeur régional et de mettre tous ses acquis de 16 ans d’expériences de terrain.