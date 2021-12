La 10ème Conférence internationale sur les Géoparcs mondiaux de l’UNESCO se tiendra, à Marrakech (Maroc) en 2023, a annoncé, jeudi, le Conseil exécutif du Réseau mondial des Géoparcs (GGN).

Cette annonce a été faite lors de la cérémonie de clôture de la 9ème Conférence des Géoparcs mondiaux de l’UNESCO qui se tient sur l’île de Jeju en Corée du Sud, en mode visioconférence en raison de la pandémie du nouveau Coronavirus.

Quatre pays étaient en lice pour abriter cet important événement international qui connaîtra la participation de plus de 1.500 personnes de 50 nationalités. Le Maroc à travers la candidature du Géoparc M’Goun à Azilal, le Brésil, le Mexique et la France.

Après l’examen des candidatures, le Conseil exécutif du Réseau mondial des Géoparcs a décidé, lors de sa réunion du 12 décembre courant, à ce que la prochaine Conférence internationale sur les Géoparcs mondiaux de l’UNESCO soit organisée en 2023 au Maroc.

A la suite de cette annonce, le président de l’Association du Géoparc mondial UNESCO de M’Goun, Driss Achbal, qui participait en mode visioconférence, en compagnie des membres du comité d’organisation de la 10ème Conférence internationale sur les Géoparcs mondiaux de l’UNESCO aux travaux de la rencontre de l’île de Jeju, a tenu à remercier les membres du Conseil exécutif du GGN et du comité consultatif, pour leur soutien et leur confiance en la candidature du Géoprac M’Goun, qui se veut non seulement la candidature du Maroc mais aussi celle du continent africain et du monde arabe.

« Le Maroc est un pays d’hospitalité, de cohabitation et de tolérance. C’est un pays qui a une civilisation de plus de 12 siècles. C’est aussi un pays moderne et prospère qui veille à préserver ses valeurs humaines et son patrimoine matériel et immatériel sous la conduite du Roi Mohammed VI », a souligné Achbal, invitant les membres du réseau mondial des Géoparcs à saisir l’opportunité de la tenue de la 10ème Conférence internationale sur les Géoparcs mondiaux de l’UNESCO dans la ville impériale de Marrakech pour intensifier les efforts afin de faire de ce rendez-vous un véritable succès.

Le Maroc a été élu aussi lors de la 9ème conférence des géoparcs mondiaux de l’UNESCO, membre du Conseil exécutif du Réseau mondial des Géoparcs (GGN) pour les quatre prochaines années.

Le comité d’organisation de la 10ème Conférence internationale sur les Géoparcs mondiaux de l’UNESCO comprend le Wali de la Région Béni Mellal-Khénifra, le Gouverneur de la province d’Azilal, le président du Conseil de la Région Béni Mellal-Khénifra ainsi que les membres de l’Association du Géoparc de M’goun.