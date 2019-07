Le Sous-Secrétaire Général et Chef du Bureau des Nations Unies contre le Terrorisme, Vladimir Voronkov, a mis en avant, ce mercredi à Nairobi, le soutien apporté par le Maroc aux efforts de la communauté internationale, d’une manière générale, et du système des Nations Unies, en particulier, en matière de lutte contre le terrorisme et de prévention contre l’extrémisme violent.

Lors d’un entretien avec Mounia Boucetta, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, en marge des travaux de la Conférence Régionale Africaine de Haut-niveau sur la Lutte contre le Terrorisme et la Prévention de l’Extrémisme propice au Terrorisme qui se tiennent dans la capitale kényane, Voronkov a également salué l’excellence des relations de coopération développées avec le Maroc et souligné la qualité de l’expérience et expertise reconnues du Royaume, ainsi que son rôle pionnier au niveau régional dans ce domaine.