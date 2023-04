13 individus, ayant fait allégeance à l’organisation terroriste Daech, ont été interpellés à différentes villes du royaume, dans la matinée du 27 avril. Les éléments du Bureau Central des Investigations Judiciaires (BCIJ) ont mené une opération sécuritaire simultanée pour appréhender les suspects.

D’après des informations parvenues à Infomédiaire, les 13 individus, âgés de 19 à 49 ans, ont été arrêtés par les éléments du BCIJ, sur la base d’informations fournies par la Direction Générale de la Surveillance du Territoire (DGST) et de la Police Judiciaire.

L’opération sécuritaire, s’est déroulée dans les villes de Casablanca, Béni Mellal, Mohammedia, Khénifra, Témara, Tifelt, Tanger, Ksar Lekbir, Rissani et Berkane. Du matériel informatique, contenant des documents à caractère extrémiste, a été saisi, en plus d’écrits appelant à des actes de violence et de terrorisme.

Selon les premiers éléments d’enquête, les mis en cause auraient planifié de mener des actions menaçants la sécurité des citoyens et la stabilité du pays. De plus, il s’avère que certains des mis en cause auraient pris contact avec des individus à l’étranger, partageant la même idéologie, afin de rejoindre les rangs de Daech dans la région du Sahel et du Sahara.

Les suspects ont été placés en garde à vue, afin de déterminer l’étendue de leurs plans, et la présence de tout autre individu impliqué dans cette affaire. Le Parquet général compétent a ordonné l’ouverte d’une enquête en ce sens.