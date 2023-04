Comment gérer le stationnement dans une ville comme Rabat, qui se trouve être la capitale administrative du pays? Une équation de taille, en raison de la forte fréquentation de la ville et par-là de la forte demande, notamment dans certaines zones jugées comme étant saturées.

C’est dans ce but que les autorités de la ville entendent enrichir l’offre de stationnement dans la ville de Rabat, afin d’améliorer l’accessibilité aux zones d’emplois et de loisirs aux alentours. L’idée est de mettre en place des structures offrant un stationnement sécurisé et de qualité, tout en libérant de l’espace en surface dans le but de fluidifier la circulation et préserver le cadre de la vie dans la ville.

A cette fin, 9 sites potentiels ont été identifiés par la SDL Rabat Région Mobilité comme étant prioritaires en termes de demande accrue de stationnement. Un réflexion est actuellement lancée sur un projet de mise en place de parkings souterrains dans lesdits sites. D’après les éléments préliminaires dont dispose Infomédiaire, ces 9 sites sont localisés:

Mosquée Badr (Place Abour Bakr Essedik)- quartier Agdal

Avenue 16 novembre- quartier Agdal

Place de la Poste – avenue Mohammed V

Avenue Mohammed V au Nord – Entre gare Rabat-Ville et avenue Mly Hassan)

Palais de Justice – nouveau quartier administratif de Ouled Dlim

Avenue Maa El Ainine- quartier Agdal

Place John Ross- quartier administratif Hassan

Parc d’Agdal- Lycée Descartes

Ibn Khaldoun- Bibliothèque nationale

Notons que Rabat Région Mobilité a pour principale mission de contribuer à une meilleure gestion de la mobilité urbaine dans le ressort territorial et de favoriser l’usage des transports collectifs. Ainsi, en plus de la gestion d’un réseau de 27 km de tramway et de plusieurs parkings souterrains, la SDL pilote la réalisation d’un plan de mobilité urbaine durable et a la tâche de repenser le dispositif de stationnement sur voirie et en ouvrage dans le territoire de Rabat-Salé-Témara-Skhirate.