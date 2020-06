L’édition 2020 du marathon de New York, un des plus grands événements sportifs du monde, a été annulée en raison des préoccupations de sécurité sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, ont annoncé ce mercredi les organisateurs de cette course organisée annuellement durant le mois de novembre.

En concertation avec la mairie de la ville, la “New York Road Runners”, association organisatrice de l’événement, a annoncé l’annulation du plus grand marathon du monde, estimant que la course posait plusieurs préoccupations de sécurité et de santé publiques pour les coureurs, les bénévoles, et les spectateurs.

“Bien que le marathon soit un événement emblématique et bien-aimé dans notre ville, j’applaudis la New York Road Runners pour avoir accordé la priorité à la santé et à la sécurité des spectateurs et des coureurs”, a déclaré, de son côté, le maire Bill de Blasio.

“Nous avons hâte d’accueillir la 50ème édition du marathon en novembre 2021”, a-t-il dit dans un communiqué.

L’édition 2019 du marathon de New York avait connu un nombre record de 53.640 coureurs (de 125 pays) qui ont franchi la ligne d’arrivée à Central Park à Manhattan, après avoir débuté la course 40 kilomètres plus loin à Staten Island en passant par les quartiers de Brooklyn, Queens et le Bronx. Près de 2,5 millions de spectateurs étaient aussi recensés le long du parcours.

Il s’agit de la deuxième fois en dix ans que le marathon de New York est annulé. L’édition de 2012 avait été annulée en raison des dégâts considérables causés à la ville par l’ouragan Sandy.