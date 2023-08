Après que l’indice MASI a pleinement bénéficié de la détente des taux obligataires, les investisseurs se tournent désormais vers la période de publication des résultats des sociétés cotées. Une phase qui serait marquée, selon les anticipations d’Attijari Global Research (AGR), par des opérations de prise de bénéfices.

Dans l’édition d’ »AGR House View » de ce mois d’août 2023, les spécialistes du centre de recherche tentent ainsi de décrypter la manière avec laquelle les investisseurs devraient aborder la période de publication de ces résultats tout en analysant les indicateurs à surveiller durant le deuxième semestre et le marché actions durant le troisième trimestre.

Ils se sont aussi intéressés à la question de la soutenabilité de la reprise du marché actions et ce, après une solide performance de +15,6% depuis mai dernier.

Et de rappeler que la stratégie d’investissement d’AGR exposée lors des deux dernières éditions (AGR House View Janvier 2023 et AGR House View Avril 2023) reposait sur deux principaux critères : la résilience et le niveau de cherté des titres. À cet effet, les secteurs recommandés ont pleinement bénéficié du retour d’appétit pour le risque en bourse, à l’image des banques (+25%), des ports (+23%) et des télécoms (+32%).

Dans la perspective où le marché actions serait davantage « drivé » par des indicateurs fondamentaux plutôt que techniques, AGR a procédé à un léger réajustement de sa stratégie de placement. Il en ressort les recommandations suivantes : Un relèvement de l’exposition sur les secteurs banques et télécoms et un maintien des positions concernant les secteurs ports et mines.

– Les actions confirment leur forte sensibilité aux taux et bénéficient à compter de mai, d’un retour de l’appétit pour le risque

L’orientation du marché actions au cours des dernières années confirme, selon les experts, sa forte sensibilité aux Taux. En 2022, le retournement haussier de la courbe obligataire au Maroc s’est accompagné par une contre-performance annuelle du MASI de 20%. En janvier 2023, l’appréciation du Bon de trésor (BDT) -10 ans de 3,19% à 4,21%, s’est accompagnée par une correction hebdomadaire du marché de -9,4%, la pire de son histoire.

Suite à la décision de la Banque centrale de marquer une pause dans son processus de resserrement monétaire en juin dernier et en l’absence de pressions budgétaires en marge de la dernière levée en devise du Trésor, nous avons assisté à une détente visible de la courbe des Taux à compter du T2-23. En effet, le BDT-10 ans a baissé de 45 points de base (pbs) passant de 4,70% en mai à 4,25% à fin juillet 2023. Une situation qui s’est accompagnée par une solide reprise de l’indice MASI, soit de +15% durant la même période.

Les deux indices phares développés au sein d’AGR depuis 2011, permettent aujourd’hui de mieux évaluer la perception future des investisseurs ainsi que leurs exigences de rentabilité réelle envers les actions. Les résultats obtenus au titre du T2-23 attestent du retour de l’appétit pour le risque envers les actions :

– L’AGR Indice de Confiance publié en juin 2023, affiche une nette amélioration de la perception des 35 investisseurs les plus influents sur le marché boursier marocain. Il s’agit d’une hausse de +24 pts à 57 pts ;

– L’AGR PDR, calculée selon la méthode du sondage, traduit clairement la baisse des exigences de rentabilité des investisseurs envers les actions. En juin dernier, la prime de risque relative aux actions a baissé de 200 pbs passant de 8% initialement à 6% en juin 2023.

– Quels indicateurs à surveiller durant le second semestre 2023 ?

Dans la mesure où la détente des Taux obligataires au Maroc serait le principal facteur à l’origine de la solide reprise des actions, il semble légitime, selon AGR, de s’interroger sur la soutenabilité de cette tendance, en croyant que l’orientation du marché boursier durant le second semestre 2023 dépendrait de quatre principaux indicateurs : – Les réalisations des sociétés cotées du T2 et du S1-23 seraient une occasion pour les investisseurs afin d’opérer des prises de bénéfices sur les valeurs affichant des croissances en dessous des attentes et/ou annonçant des perspectives moins favorables pour le restant de l’année. Selon les analystes, les valeurs industrielles pourraient rentrer dans ce cas de figure;

– L’évolution du niveau d’inflation demeure le principal driver à la fois des exigences de rendement des investisseurs et des décisions monétaires de Bank Al Maghrib. À noter que la décélération continue de l’inflation depuis mars 2023 est un facteur plutôt rassurant pour les investisseurs en bourse;

– Le comportement des ventes de ciment durant les mois à venir est un signe avant-coureur de la dynamique future de la Demande locale. Un décalage dans l’inversement de la tendance baissière de cet indicateur pourrait les inciter à réviser à la baisse les prévisions de croissance des secteurs ciment, industrie et BTP pour l’année 2023;

– La soutenabilité de la reprise des crédits équipement constituerait un signal d’assurance pour le secteur bancaire, dont le poids dans la capitalisation boursière du marché s’élève à 35%. Selon les analystes, l’orientation positive de cet indicateur soutiendrait la résilience de la croissance des banques.

– Évaluation de la stratégie de placement d’AGR en 2023

Lors de la dernière édition, les experts ont continué à privilégier les secteurs résilients face à l’inflation et dont les multiples de valorisation sont relativement « bas ». Selon les spécialistes d’AGR, il s’agit d’un P/E 25E en dessous du niveau fondamental cible du marché actions de 16,0x.

Au-delà des banques & mines qui ont été implémentées depuis janvier 2023, ils ont intégré deux nouveaux secteurs à compter d’avril. Il s’agit des télécoms et des ports. Au 10 août 2023, les secteurs recommandés affichent des performances intéressantes et ce, depuis leurs dates d’intégration dans leur stratégie d’investissement. Il s’agit des télécoms (+32%), des banques (+25%), des ports (+23,0%). À l’inverse, les mines accusent une contre-performance moyenne de 7% depuis janvier sous l’effet de la correction du titre Managem dont les résultats seraient impactés par l’instabilité politique au Soudan.

– Comment aborder le marché actions durant le 3ème trimestre 2023 ?

Les spécialistes d’AGR estiment que le marché actions devrait connaître durant le T3-23 une phase de prise de bénéfices, particulièrement durant les périodes de publication des résultats du T2-23 (août) et du S1-23 (septembre). Ce scénario est soutenu par l’impact décalé de l’affaiblissement de la demande locale et de la baisse des marges sur les réalisations des secteurs cotés, particulièrement les sociétés industrielles.

Dans cette perspective, ils privilégient toujours les secteurs banques & télécoms grâce à la résilience de leur croissance, l’attractivité de leurs niveaux de valorisation et la marge de progression de leurs dividendes en 2023. Par ailleurs, les positions sur les secteurs ports & mines sont à conserver et ce, dans une logique de placement à moyen terme (MT).