Le Groupe Marjane annonce l’évolution de son concept éco-responsable FILIERE M, dans le souci constant de répondre aux attentes de ses clients en matière de sécurité alimentaire, de qualité, de traçabilité et de respect de l’environnement.

Lancée en 2019, la marque FILIERE M est aujourd’hui certifiée par l’organisme accrédité CCPB.

Cinq rayons essentiels sont concernés : les fruits et légumes frais, le poisson, la viande rouge, l’huile d’Argan et d’olive, les épices et les fruits secs.

Le Président Directeur Général de Marjane Holding, Ayoub AZAMI, a déclaré : « Nous sommes heureux d’avoir fait évoluer FILIERE M. En seulement deux ans, nous avons doublé le nombre de nos partenaires et augmenté notre offre de produits. Aujourd’hui, FILIERE M compte plus de 50 partenaires dans différentes régions du Maroc, plus de 84 produits déjà référencés en magasin. Cette croissance constante reflète l’engagement de notre Groupe à permettre à ses clients d’encore mieux manger. Afin d’aller encore plus loin, nous avons mis nos processus Filière M dans une démarche de certification par l’organisme CCPB. »

En effet, le Groupe Marjane a développé des processus de gestion de ses filières à même de soutenir la réalité de sa promesse. Dans cette optique, la FILIERE M est aujourd’hui certifiée par un organisme accrédité, le CCPB, un organisme externe de contrôle et de certification, qui travaille en collaboration avec le Groupe Marjane pour apporter l’assurance aux clients de Marjane et de Marjane Market que les produits FILIERE M répondent aux exigences de qualité supérieure décrites dans les cahiers des charges. Ces exigences incluent des produits sains, une origine garantie, une qualité contrôlée et une traçabilité assurée répondant à des normes internationales.

Le CCPB est un organisme international spécialisé dans la certification et l’évaluation de la conformité des produits agro-alimentaires ainsi que des produits « no-food » en général. Il opère dans plus de 50 pays à travers le monde et opère comme un organisme indépendant qui se conforme à la norme UNI CEI EN ISO/IEC 17065.

Concernant le Groupe Marjane, le CCPB a certifié, d’une part, la démarche FILIERE M. Cette certification a concerné la vérification de l’application de la procédure de contrôle interne décrite par le groupe Marjane, avec une évaluation de la documentation et des audits sur terrain d’une façon aléatoire. L’objectif est d’évaluer la mise en œuvre, la pertinence et l’efficacité du processus FILIERE M mis en place.

D’autre part, sont également certifiés les produits FILIERE M. L’activité d’audit vise à vérifier que le Groupe Marjane possède les connaissances, les ressources et les capacités nécessaires pour garantir le maintien des exigences prévues pour la certification de manière continue. Le CCPB effectue des audits terrain (chez les producteurs) ainsi que des audits documentaires.

Le Directeur Général de l’organisme CCPB, Badr El Fartass, a déclaré « En tant qu’organisme de contrôle et de certification international, nous sommes fiers de collaborer avec le Groupe Marjane pour évaluer la conformité des fournisseurs aux exigences des différents cahiers des charges des produits FILIERE M. Nous sommes également chargés d’évaluer la démarche FILIERE M et le système de contrôle interne du groupe pour les produits FILIERE M. Nous sommes ravis de constater, lors de nos différents audits et contrôles, le respect des engagements du Groupe Marjane » et de rajouter « 95% des demandes de certification que nous recevons concernent des produits marocains destinés à l’export. Nous sommes aujourd’hui absolument ravis de certifier cette fois une démarche de production spécifiquement pour une consommation destinée exclusivement au citoyen marocain. C’est une démarche unique au Maroc.

Les cahiers des charges des produits FILIERE M vont au-delà des exigences habituelles en termes de sécurité sanitaire. Ils imposent également le respect de l’environnement en termes de consommation d’eau, de non-pollution des sols et le respect des normes et règlementations sociales par les partenaires. FILIERE M est actuellement approvisionnée à partir de 1000 Ha de plantations.

Cec, sans omettre la dimension liée à la responsabilité sociale. La Présidente de la coopérative Féminine Ajddigue, Zahra Knabo, témoigne: « FILIERE M nous a apporté de nombreux avantages en termes de production et de qualité. Nous avons établi un partenariat solide avec le Groupe Marjane, qui nous a accompagnés tout au long du processus de production. Leurs experts nous ont fourni des cahiers des charges précis pour nous aider à respecter les normes de qualité les plus élevées. De plus, l’engagement du Groupe Marjane sur les volumes nous a permis de planifier notre production, d’assurer une livraison régulière des produits et d’optimiser nos coûts de production. Nous sommes convaincus que ce partenariat continuera à être bénéfique pour nous et pour les consommateurs marocains.»

Notons que les produits FILIERE M sont disponibles exclusivement dans les magasins Marjane et Marjane Market, ainsi que sur l’application de e-commerce alimentaire Marjane.