L’Angola et le Maroc ont signé jeudi, à Rabat, un nouvel instrument juridique visant à renforcer les relations bilatérales.

Il s’agit de l’Accord de Coopération en matière d’Assistance Technique entre la Commission du Marché des Capitaux (CMC) et l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC).

Le nouvel instrument juridique, qui vise à promouvoir la coopération mutuelle dans le cadre du développement des marchés de capitaux des deux nations, a été signé la présidente du Conseil d’administration de CMC (Angola), Edna Mascarenhas, tandis que, pour le Maroc, le signataire a été Nezha Hayat, présidente de l’AMMC.

Avec cet accord, les deux parties s’engagent à partager des informations et des expériences sur la réglementation, l’éducation financière et la surveillance des marchés de capitaux, en facilitant des consultations et des dialogues réguliers.

Il apportera également des avantages significatifs aux parties en ce qui concerne la promotion de l’efficacité réglementaire, de la transparence, de l’intégrité des marchés des valeurs mobilières et d’autres produits d’investissement connexes.

Les relations entre le Maroc et l’Angola remontent aux années 1960 et, dans le cadre de la coopération bilatérale, les deux pays ont signé, en octobre 1988, l’Accord général de coopération économique, scientifique, technique et culturelle, qui a permis la tenue de la première réunion de la Commission mixte bilatérale, dans la ville de Rabat, en octobre 1989.

La deuxième réunion de la Commission mixte bilatérale entre les deux pays a eu lieu en novembre 2013, à Luanda.