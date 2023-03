La province argentine de Santa Fe, la deuxième entité économique la plus importante d’Argentine, aspire à développer une coopération fructueuse avec le Maroc, selon un modèle « win-win », dans les domaines d’agriculture et des fertilisants.

Daniel Costamagna, ministre régional de la production de cette province, qui se trouve à moins de 300 km au nord de Buenos Aires, s’est montré enthousiaste par les perspectives de cette coopération, en marge d’une réunion de travail avec l’ambassadeur du Maroc en Argentine, Fares Yassir, dans le cadre de la Foire de l’Agriculture (7-10 mars) organisée dans la localité de San Nicolas (230 km au nord de Buenos Aires).

Santa Fe et le Maroc s’apprêtent à relever « un grand défi en relation avec un important investissement » qui va contribuer à mettre en valeur les ressources de la province et préserver ses terres agricoles, a affirmé Costamagna, louant le potentiel du « complexe agricole » de sa province qui s’étend sur 133 mille km2 dans une des régions les plus fertiles du pays.

Le responsable de cette province a souligné à ce propos le rôle crucial que jouent les fertilisants, notamment le phosphore, dans l’impulsion du rendement des terres agricoles de la province.

Pour lui, la perspective de la coopération avec le Maroc est « un défi qui nous permettra de continuer à croître et à travailler de concert, afin que cette proposition d’investissement devienne un réalité ».

« Nous allons y mettre toute notre énergie et tout le potentiel de notre politique de stimulation de la production agro-industrielle dans la province de Santa Fe pour que nos relations avec le Maroc se développent au-delà de cet investissement et pour qu’elles soient durables et bénéfiques pour le Maroc, pour la province de Santa Fe et pour les milliers d’agriculteurs qui intègrent le complexe agricole » de cette région.