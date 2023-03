Après plusieurs mois d’étude et de négociation, Transmed Holding Limited a finalement pris le contrôle de la société Jessy Diffusion en Septembre 2022, par l’acquisition de 85% de son capital social et de ses droits de vote.

Transmed est un groupe international opérant sur l’ensemble la chaîne de valeur de la distribution des produits de grande consommation au Moyen Orient, Afrique de l’Ouest et Afrique de l’Est.

Fondé au Liban, Transmed distribue une gamme très étendue de produits alimentaires, de produits ménagers et de soins personnels pour le compte de grandes multinationales du secteur tels que Procter & Gamble, Clorox, Mars, Kellogg’s, McCain et Modelez.

Jessy Diffusion est une société pionnière dans l’importation et la distribution de produits de grande consommation et de produits alimentaires pour animaux de compagnie au Maroc, avec des partenariats établis avec Royal Canin, Lorenz, Tabasco, Loacker, Emco, Daucy et Granoro.

Pour Jessy diffusion, l’adossement à un groupe international présent en Afrique de l’Ouest et au Moyen Orient est à même d’ouvrir de nouveaux marchés aux fournisseurs actuels de Jessy.

A l’issue de la concrétisation de cette prise de contrôle, les deux parties ont convenu d’un commun accord le maintien du management de Jessy Diffusion aux commandes de l’entreprise.

De source bien informée, les actionnaires de Jessy Diffusion ont été assistés par Oaklins Atlas Capital qui a agi en tant que conseiller financier, et par le cabinet Norton Rose Fulbright en tant que conseil juridique.