Le Maroc et la Chine envisagent de créer un centre bilatéral de transfert de technologies. Une annonce qui a été faite en marge des préparatifs du Sommet sino-arabe expo qui se tiendra les 21 et 22 septembre.

À cet effet, plusieurs contrats de transferts de technologies et de coopération à l’innovation seront signés entre la Chine et des pays arabes, dont le Maroc et l’Égypte.

Plusieurs domaines seront ciblés, notamment le secteur médical, la lutte contre la désertification ou encore la gestion hydrique.