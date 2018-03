Infomédiaire Maroc – Le Maroc accueille, le 22 mars à Casablanca, le ‘‘Morocco-China Corporate Bridge 2018’’ dans l’objectif d’échanger sur les relations d’affaires sino-marocaines, les opportunités et perspectives qui se présentent en termes d’investissement et de collaborations mutuelles entre les 2 pays.

Organisé par ESCA Ecole de Management et China Europe International Business School (CEIBS), l’évènement permettra aux entrepreneurs, dirigeants et investisseurs marocains et chinois de se rencontrer, de mieux se connaître et d’explorer les opportunités d’affaires tant au Maroc qu’en Afrique. Une cinquantaine d’entrepreneurs et dirigeants chinois sont attendus.

Rédaction Infomédiaire