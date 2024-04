Le ministre délégué chargé du Commerce extérieur, de l’Attractivité, de la Francophonie et des Français de l’étranger, Franck Riester, est actuellement en visite au Maroc.

Ce jeudi, le responsable gouvernemental français s’est rendu à la Chambre française du commerce et de l’industrie du Maroc (CFCIM).

Devant un parterre de chefs d’entreprise, d’acteurs économiques et de journalistes, Riester a fait le point, en chiffres, sur la coopération économique et commerciale entre le Maroc et la France.

On apprend ainsi que le stock d’IDE français au Maroc en 2022 a atteint 8.1 milliards d’euros, et que le montant des transferts financiers des Marocains résidant en France s’est élevé à 3.3 milliards d’euros en 2022, soit 32% du total des transferts reçus par le Royaume.

On apprend aussi que la France est le deuxième partenaire commercial du Maroc dans le cadre d’une relation commerciale équilibrée, où, depuis 2017, le Royaume bénéficie d’un excédent commercial. Cet excédant commercial est de l’ordre de 600 millions d’euros pour le Maroc.

Par ailleurs, l’Agence française de développement (AFD) a une exposition totale de 3.7 milliards d’euros au Maroc.

BPI Assurances export a un encours de 742,3 millions d’euros au Maroc dont 600 millions d’euros en assurance crédit.