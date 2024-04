Renault vient d’introduire au Maroc la nouvelle Mégane E-TECH Electric au Maroc, une berline compacte proposée depuis vingt-six ans à travers quatre générations.

Saluée pour son design et sa polyvalence, la nouvelle Mégane E-TECH Electric perpétue et optimise l’ADN qui a fait de chaque génération de Mégane une référence sur le segment: plaisir de conduite, confort, habitabilité et volume de coffre. Elle apporte également de nouveaux atouts, notamment un design moderne, une habitabilité inégalée et tous les avantages liés à la motorisation électrique.

Dotée de la nouvelle plateforme CMF-EV, la Mégane E-Tech 100% électrique offre une grande habitabilité et un dynamisme sur la route grâce à sa direction directe mais précise. Elle s’intègre également dans l’écosystème digital de l’utilisateur, avec des fonctionnalités high-tech telles que l’affichage OpenR et le système multimédia OpenR Link.

Renault adopte un nouveau langage design, baptisé « sensual-tech », qui associe des éléments sensuels à des éléments technologiques. La Nouvelle Mégane intègre des éléments très technologiques tout en conservant des lignes sensuelles. Avec des proportions inédites, cette berline dynamique offre une empreinte au sol maîtrisée et une grande habitabilité intérieure.

La pièce maîtresse de l’habitacle est l’interface multimédia OpenR, un écran unifié combinant l’affichage du tableau de bord et l’écran multimédia de la console centrale. Ce nouvel équipement unique sur le marché offre une surface d’affichage totale inédite, fruit de nombreuses années de développement.

Le moteur synchrone à rotor bobiné offre un meilleur rendement et une compacité accrue. Il permet à la Nouvelle Mégane E-Tech 100% électrique de proposer une conduite électrique dynamique et linéaire, avec une accélération instantanée.

La batterie ultra fine de la Nouvelle Mégane contribue à sa compacité tout en offrant une grande autonomie. Grâce à une nouvelle version de la chimie des batteries lithium-ion, elle offre une densité énergétique optimisée.

Avec 21 aides à la conduite, la Nouvelle Mégane E-Tech 100% électrique offre un niveau de confort et de sécurité inégalé. Disponible à partir du 6 mai 2024 au Maroc, cette berline électrique sera proposée en version Techno à partir de 478.000 dhs TTC.