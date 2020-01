Le nouveau ministre rwandais des Affaires étrangères et porte-parole du Gouvernement, Vincent Biruta, s’est félicité, mercredi à Kigali, du partenariat « excellent et fructueux » entre Rabat et Kigali.

« Les relations de partenariat entre le Rwanda et le Maroc sont excellentes et fructueuses. Nous sommes très optimistes quant au futur de notre coopération bilatérale », a déclaré le chef de la diplomatie rwandaise lors de sa première conférence de presse depuis sa nomination à la tête du département des Affaires étrangères en novembre dernier.

Répondant à une question sur les perspectives de la coopération bilatérale, le diplomate a qualifié les relations maroco-rwandaises de « dynamiques et prometteuses », exprimant la volonté du gouvernement rwandais de hisser la coopération avec Rabat à un niveau encore plus supérieur et d’explorer de nouvelles pistes de partenariat.

Le responsable rwandais a rappelé que les liens entre Rabat et Kigali ont connu un tournant majeur après les visites effectuées par le président rwandais Paul Kagame au Maroc, en juin 2016, puis par SM le Roi Mohammed VI au Rwanda, en octobre de la même année, notamment avec la signature d’une quarantaine d’accords bilatéraux dans des secteurs clés.

« Une grande partie des accords signés entre nos deux pays sont déjà à un stade avancé de mise en œuvre », a déclaré le ministre, faisant savoir que le ministre rwandais chargé des Affaires est-africaines, Olivier Nduhungirehe, se rendra prochainement au Maroc pour examiner avec les responsables du Royaume l’état d’avancement de certains accords et explorer les opportunités de coopération qui s’offrent de part et d’autres.

« Nous sommes satisfait de notre partenariat avec le Royaume et déterminé à fixer de nouveaux objectifs de coopération », a ajouté M. Biruta.

Les relations privilégiées unissant le Maroc et le Rwanda ont franchi un palier inédit en 2019 avec la tenue de la première session de la Grande commission mixte entre les deux pays et l’annonce de l’ouverture très prochaine de l’ambassade du Rwanda au Maroc.

Les accords de coopération liant les deux pays touchent des domaines aussi variés que le commerce, l’industrie, l’environnement, le développement durable, l’énergie, le tourisme, l’éducation, la formation professionnelle, l’urbanisme, l’habitat, l’aménagement du territoire et la sécurité nucléaire et radiologique.