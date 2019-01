Infomédiaire Maroc – Le président sénégalais Macky Sall a assuré, samedi à Dakar, que des relations « spéciales » ont été tissées entre le Royaume du Maroc et le Sénégal et se sont « poursuivies et consolidées ».

« Des relations spéciales ont été tissées entre le Royaume du Maroc et le Sénégal, bien avant notre indépendance et se sont poursuivies et consolidées », a souligné le chef de l’Etat sénégalais, à l’occasion d’une réception organisée à la résidence de Cheikh Mohammad Al Madani Tall, serviteur de la hadra omarienne, à la veille de la cérémonie officielle de la 39è édition de la « Ziara annuelle » des Tijanes omariens du Sénégal, organisée sous le haut patronage du Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine.

Un accueil des très chaleureux a été réservé à cette occasion à la délégation marocaine, conduite par Ahmed Kostass, directeur des Affaires islamiques au ministère des Habous et des affaires islamiques, et composée également de l’ambassadeur du Royaume au Sénégal, Taleb Barrada, de Abdellatif Begdouri Achqari, représentant de la Fondation Mohammed VI des Oulémas africains et Abdelmajid Mouhib, président du conseil local des ouléma d’El Jadida.

« Je voudrais vous demander d’être mon interprète auprès de SM le Roi Mohammed VI, qui est un ami du Sénégal, pour lui transmettre toute notre gratitude et remerciements », a-t-il dit à l’adresse de la délégation marocaine qui a pris part à cette cérémonie.

« Je puis vous dire que les relations que j’entretiens avec SM le Roi Mohammed VI sont empreintes de cordialité, de considération mutuelle et d’amitié », a-t-il affirmé, faisant part de sa détermination à pérenniser ces relations « spéciales » entre le Maroc et le Sénégal.

