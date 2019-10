La 4ème session du Dialogue stratégique Maroc/Etats-Unis s’est tenue ce mardi à Washington. Et dans un communiqué conjoint publié à l’issue de cette réunion, le Secrétaire d’Etat américain Michael Pompeo a mis en avant « le leadership » du Roi Mohammed VI dans « la promotion d’un programme de réformes audacieuses et de grande portée au cours des deux dernières décennies ».

Au cours de cette session co-présidée avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger, Nasser Bourita, le Chef de la diplomatie américaine a également exprimé son « appréciation au soutien précieux et continu du Souverain sur des questions d’intérêt commun telles que la paix au Moyen-Orient, la stabilité et le développement de l’Afrique, ainsi que la sécurité régionale ».

Par ailleurs, le secrétaire d’Etat américain a remercié le Maroc pour avoir accueilli la première conférence régionale sur la protection du patrimoine culturel des communautés religieuses, qui s’est tenue, les 3 et 4 octobre à Rabat, en soutien à la Déclaration de Potomac.

Cette importante conférence a notamment mis en avant la Vision du Roi Mohammed VI en matière de pluralisme religieux et culturel, notamment en ce qui concerne la protection de l’héritage culturel des communautés religieuses qui coexistent pacifiquement dans le Royaume.