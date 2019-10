Le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des Eaux et forêts, Aziz Akhannouch, s’est entretenu, à Oslo, avec son homologue norvégien, Harald Tom Nesvik, en marge de la 6ème Conférence « Our Ocean ».

Et au cours de cette réunion Akhannouch a notamment abordé l’acquisition par le Maroc, fin 2020, d’un nouveau navire de recherche océanographique, qui pourra jouer un rôle avec le bateau de recherche marine de la Norvège et de la FAO qui navigue le long des côtes africaines.

De son côté, Nesvik a indiqué que les deux pays peuvent échanger les informations et collaborer dans de nombreux domaines, notamment dans le secteur aquacole et de la pêche sentinelle à même de palier au problème de la durabilité des pêches.

…Et Akhannouch à la tête d’une importante délégation « verte » marocaine

Les travaux de la 6ème Conférence internationale « Our Ocean » se sont ouverts, mercredi à Oslo, avec la participation de 500 délégués d’une centaine de pays, dont le Maroc, qui partageront, deux jours durant, leur expérience pour identifier des solutions et agir en faveur d’océans propres, sains et productifs.

Le Maroc est présent en force à cette grand-messe par une délégation conduite par le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Aziz Akhannouch, et composée notamment de Lamia Radi, ambassadeur du Maroc en Norvège, de Zakia Driouich, Secrétaire générale du Département de la pêche maritime, Majida Mâarouf, directrice de l’Agence nationale pour le développement de l’Aquaculture, et de Abdelmalek Faraj, directeur de l’Institut national de recherche halieutique.