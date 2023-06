L’activité touristique au niveau de Marrakech a enregistré en mai dernier, une hausse de 63% des arrivées par rapport à la même période de l’année 2019, selon la Délégation régionale du tourisme à Marrakech.

L’accroissement des arrivées au cours du mois de mai est attribuable aux bonnes performances enregistrées par les résidents ( 167%) ainsi que les non-résidents, notamment les principaux marchés émetteurs de touristes, dont l’Italie ( 23%), le Royaume-Uni ( 56%), la France ( 39%), l’Espagne ( 41%) et la Belgique ( 39%).

Et la même source de faire savoir que les nuitées ont enregistré la même tendance haussière, avec 51% comparativement à la même période de l’année 2019.

Concernant la fréquentation des chambres, le taux d’occupation s’est amélioré de 23 points par rapport au même mois de 2019 pour atteindre 72% durant le mois de mai dernier.

Depuis le début de l’année et à fin mai 2023, Marrakech a connu une hausse de 11% de ses nuitées déclarées par rapport à la même période de l’année 2019 et une hausse de 12% de ses arrivées, précise la même source, relevant que « l’activité touristique à la Cité ocre a ainsi, surpassé les chiffres de 2019, année de référence ».

Et la délégation régionale du tourisme à Marrakech d’ajouter que l’année 2023 a commencé sous de bons auspices et que le secteur touristique à Marrakech reprend et renoue avec la croissance.

Parallèlement, durant le mois de mai dernier, l’aéroport international de Marrakech- Ménara a connu une augmentation au niveau du trafic aérien par rapport à la même période de 2019, en enregistrant un volume de trafic commercial passager de 624.029 contre 493.126 passagers accueillis durant mai 2019, soit une hausse de 27%.

Cette tendance s’aligne sur les prévisions à moyen terme, alors même que le secteur touristique continuera d’évoluer de façon prometteuse notamment avec l’ouverture de nouvelles lignes aériennes.

Cette forte reprise des arrivées est accompagnée également par une hausse remarquable du volume d’investissement touristique.

En effet, durant les cinq premiers mois de l’année en cours, 159 projets liés à l’hébergement touristique ont été autorisés, d’une capacité litière de 7.850 lits et un montant d’investissement de 538 millions de dirhams, ce qui prévoit la création de 5.028 emplois directs.

Durant la même période, le parc hôtelier de la ville s’est enrichi avec l’ouverture de 25 nouveaux établissements d’hébergement.

Il en va de même pour le métier de la distribution qui a connu l’ouverture de 15 nouvelles agences de voyages, ce qui démontre la confiance dans la pérennité de la dynamique actuelle de la destination Marrakech.