La ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, s’est entretenue, ce samedi à Marrakech, avec la directrice générale de l’Organisation mondiale du Commerce (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala.

Lors de cette rencontre, tenue en marge des Assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, Okonjo-Iweala a indiqué avoir pris connaissance des efforts de reconstruction déployés sous la conduite du roi Mohammed VI suite au séisme d’Al Haouz, tout en formulant ses meilleurs vœux pour la réussite de ces projets.

Cette réunion a offert l’opportunité de souligner l’excellence des relations du Royaume avec l’Organisation, qui englobent un large éventail de domaines de coopération concernant le commerce international et les chaînes de valeur mondiales.

Dans le contexte des relations entre le Maroc et l’OMC, Okonjo-Iweala a également salué les efforts de réforme entrepris sous la vision éclairée du Souverain, notamment en ce qui concerne la promotion des chaînes de valeur et la facilitation du commerce.

Elle a, en outre, souligné l’importance de ces initiatives dans le renforcement des liens entre le Maroc et l’OMC et la promotion d’une intégration plus profonde du Maroc et de l’Afrique dans l’économie mondiale, à travers la mise en œuvre du projet ambitieux de la Zlecaf.

Le Maroc joue en effet déjà un rôle moteur dans plusieurs chaînes de valeurs mondiales comme celles de l’aéronautique, de l’automobile ou encore de la production d’engrais, pouvant favoriser l’intégration économique continentale et servir d’expériences pilotes au niveau continental, a-t-elle ajouté.

Les deux responsables ont, par ailleurs, exploré les possibilités de coopération pour de nouveaux projets conjoints, avec un accent particulier sur la promotion des chaînes de valeur, la simplification de la réglementation et d’autres sujets d’importance pour le Royaume et l’OMC, dans le but de renforcer les liens entre les deux parties.