La Société Marocaine d’Ingénierie Touristique « SMIT » a tenu son Conseil d’administration le jeudi 22 juin, sous la Présidence de Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et Solidaire.

Soulignons que cette réunion s’est tenue dans un contexte sectoriel exceptionnel marqué par des croissances records depuis le démarrage de l’année 2023.

En termes de capacité d’hébergement, plus de 286 000 lits sont aujourd’hui opérationnels dont 1000 lits additionnels durant ce premier semestre de 2023, en phase avec les ambitions fixées par la feuille de route 2023-2026 du tourisme.

Dans ce contexte, il convient de rappeler que la feuille de route met en avant l’expérience touristique comme élément central de sa nouvelle approche, afin de répondre aux nouvelles tendances constatées parmi les voyageurs internationaux.

Fatim-Zahra Ammor a souligné: « L’enjeu pour nous est non seulement de ramener les touristes mais leur faire vivre des expériences touristiques irréprochables et uniques. Nous travaillons sur un écosystème cohérent qui inclut non seulement l’hébergement, mais aussi l’animation et les services, et dans lequel la SMIT jouera un rôle fondamental. »

Ainsi, les chantiers prioritaires de la SMIT porteront sur la mise en place, avec les acteurs concernés, des 9 filières thématiques et 5 filières transverses qui constituent la nouvelle offre touristique du Maroc, tout en renforçant la capacité d’accueil et en favorisant l’investissement dans l’animation à travers des programmes d’accompagnement ciblant les TPME locales.

Ainsi, plus de 1,5 milliards de DH seront mobilisés pour promouvoir les activités d’animation ainsi que les prérequis de développement des différentes filières touristiques.

Soulignant la mobilisation de la SMIT et des partenaires, Fatim-Zahra Ammor a félicité les équipes quant au bilan positif de ce premier semestre riche en réalisations notamment plusieurs chantiers visant l’enrichissement et l’amélioration de l’expérience touristique, tels que les programmes Qariati (expérience nature) et Mdinti (expérience culture), ou encore la concrétisation de nouveaux partenariats avec plusieurs Conseils de Régions pour la mise en place des mécanismes de moukawalati siyahiya visant la relance de l’investissement notamment pour les TPME d’animation. Elle a par ailleurs sensibilisé à l’importance de doubler d’efforts pour atteindre les objectifs ambitieux fixés dans la feuille de route.

En clôture du Conseil d’Administration, le rapport d’activité ainsi que le bilan financier de la SMIT pour l’exercice réalisé ont été approuvés par les administrateurs, ainsi que le plan d’actions pour l’année en cours.