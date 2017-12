Infomédiaire Maroc – La zone franche de Tanger, Tanger Free Zone (TFZ), attire de plus en plus d’entreprises internationales, souligne la radio française RFI dans un article publié sur son site Internet.

Les entreprises ‘‘ultramodernes’’ installées dans la zone franche de Tanger sont passées de 50 à 750 en 15 ans, fait observer la radio, notant qu’elles recrutent presque entièrement de la main d’œuvre marocaine.

‘‘Créée en 1999, TFZ est le plus important pôle d’activités de la région. Des entreprises de toutes tailles issues d’investissements étrangers en provenance de l’Union Européenne, des Etats-Unis d’Amériques, du Maghreb et du Moyen-Orient y concentrent une trentaine d’activités différentes dont l’ingénierie informatique, les industries automobile et aéronautique, la menuiserie aluminium, le textile et la mécanique’’.

Rédaction Infomédiaire