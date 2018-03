Infomédiaire Maroc – Tanger Med Zones (TMZ) a pour mission l’aménagement et le développement de la plateforme industrielle de Tanger Med qui regroupe les zones d’activités Tanger Free Zone, Tanger Automotive City, Renault Tanger Med, Tétouan Park et Tétouan Shore.

TMZ concentre actuellement plus de 750 entreprises orientées export pour un chiffre d’affaires de 5,5 milliards d’euros en 2017, propose 50 millions de m2 de réserve foncière dans un rayon de 80 km du port et emploie plus de 65 000 personnes.

Considérée comme la 1ère zone franche en Afrique et en Méditerranée et 1ère zone franche portuaire nationale, TMZ est classée 6ème mondiale en termes de potentiel et d’attractivité, selon le ‘‘FDI Magazine’’.

Rédaction Infomédiaire