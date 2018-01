Infomédiaire Maroc – La Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale (CNOPS) a annoncé la suppression, à partir du 15 janvier courant, des prospectus des éléments constitutifs des dossiers de demande de remboursement et de facturation des médicaments en mode tiers payant.

Dans une note d’information, la CNOPS informe que, à cet égard, le dossier de remboursement des médicaments, soit ambulatoires ou liés à des affections longue durée (ALD), ne doit plus comporter que les éléments constitutifs à savoir la feuille de soins portant l’identité de l’assuré, et du bénéficiaire le cas échant, sa signature datée et le montant des frais engagés, ainsi que l’identité du médecin traitant, son Identifiant National du Praticien (INPE), son cachet, sa signature datée et ses honoraires le cas échéant.

Le dossier doit également comporter l’identité du pharmacien, son cachet, sa signature datée et la somme des frais des médicaments.

Rédaction Infomédiaire