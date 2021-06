Empreinte d’un esprit d’innovation et de proximité vis-à-vis de ses différentes cibles nationales et internationales, MEDZ vient de mettre en ligne son nouveau site internet.

L’objectif de cette refonte est notamment de mettre en place une plateforme digitale soutenant MEDZ dans sa position de leader au Maroc dans l’aménagement et la gestion de parcs industriels et offshoring.

Dans cette optique et afin de mieux répondre aux attentes et aux exigences des internautes, de nouvelles fonctionnalités ont été développées, leur offrant ainsi une nouvelle expérience digitale !

Une architecture entièrement revue

D’un point de vue structurel, le nouveau site rime avec transparence et convivialité. Avec ses clients et prospects au coeur de sa réflexion, MEDZ a repensé son site afin d’en simplifier la lecture et avoir ainsi un accès plus rapide aux contenus.

Ainsi 4 rubriques principales, riches en informations utiles, ponctuent le site : Expertise, S’implanter au Maroc, Zones industrielles et Business parcs.

A partir de la page d’accueil, il est également possible d’accéder simplement et rapidement à l’ensemble des offres MEDZ ainsi qu’à la carte de ses projets !

Un contenu revisité

Une des innovations par rapport à l’ancien site est la production de contenus plus simples et plus attrayants.