Les travaux de la 1re édition africaine du prestigieux Bloomberg New Economy se sont ouverts aujourd’hui à Marrakech, sous le thème « Gateway Africa ». Ce forum de haut niveau réunit plus de 200 décideurs économiques et politiques, nationaux et internationaux, afin de discuter des réponses à apporter aux défis actuels et contribuer à l’essor d’une Afrique durable.

Après une étape américaine et européenne, c’est le Maroc qui a été désigné pays hôte pour la déclinaison africaine de ce prestigieux forum économique, fort de son positionnement de leader régional grâce à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Ce forum économique d’envergure est organisé par le groupe de média Bloomberg, leader de l’information économique et financière, en partenariat avec l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations. Il sera, pour les participants, l’occasion de partager leurs connaissances, de nouer des partenariats stratégiques et d’envisager des réponses communes aux défis auxquels le monde fait face à la fois sur le plan économique, environnemental et géopolitique.

« L’Afrique a un rôle critique à jouer dans la résolution des problèmes mondiaux actuels, notamment la crise climatique, et le Maroc est au centre de ce jeu » a déclaré Michael R. Bloomberg, fondateur du groupe de média Bloomberg et ancien maire de New York, avant de remercier Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste pour la tenue de cet évènement au Maroc.

« Tout au long de son histoire, le Royaume du Maroc a joué le rôle de pont – et puis-je le dire : de “gateway” – entre l’Afrique et l’Europe. Établir des partenariats durables et fiables est, pour ainsi dire, inscrit dans l’ADN du Royaume », a par ailleurs déclaré le Chef du Gouvernement, Aziz Akhannouch, à l’ouverture du forum.

Développement durable, transition énergétique, finance et sécurité alimentaire seront au cœur des échanges de ce forum qui se déroule sur deux journées, en présence notamment de Nadia Fettah, ministre de l’Économie et des Finances, Fatima Ezzahra El Mansouri, ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Leila Benali, ministre de l’Énergie et de la Transition énergétique, et de Mohcine Jazouli, ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement en charge de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des Politiques publiques.