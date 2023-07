En tant que première sélection arabe de l’histoire à jouer pour le titre du mondial féminin, les Lionnes de l’Atlas vont affronter les doubles championnes mondiales, la sélection allemande, dans le cadre de la 9e édition de l’événement, organisée par l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

La rencontre s’inscrit dans le cadre du 6e groupe du championnat, sachant que La sélection allemande avait remporté les éditions 2003 et 2007 de l’événement et a terminé 4e en 2015 au Canada. Aujourd’hui, l’équipe allemande ne cache pas son ambition de marquer l’histoire une fois de plus, en visant un 3e sacre.

La rencontre se déroulera au stade de Melbourne le 24 juillet 2023 à partir de 9h30 (heure marocaine).

Si le Maroc se qualifie pour les huitièmes de finale, la sélection nationale aura à affronter les qualifiés des groupes H et F, qui comptent la France, le Brésil, la Jamaïque et le Panama, dans l’étape qui débutera le 5 août.

D’ici au lundi 24 juillet, les pronostics vont déjà bon train…