Le Conseil d’administration de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), pour le mandat 2023-2026, a tenue sa première réunion, durant laquelle Ouns Lemseffer a été nommée en tant que membre dudit Conseil.

Ouns Lemseffer, Partner au sein du cabinet Clifford Chance, est spécialisée en financement d’acquisitions, financement de projets, réglementation financière, titrisation et marchés de capitaux. Elle a conseillé le Gouvernement marocain sur un certain nombre de réformes d’envergure dans le secteur financier.

Elle a également conseillé les plus grands développeurs et prêteurs (locaux et internationaux) sur l’ensemble des projets d’énergies (notamment renouvelables) et d’infrastructures réalisés au Maroc à ce jour et participe aujourd’hui activement à l’élaboration de recommandations pour le développement du secteur de l’hydrogène vert au Maroc.

Il est à noter qu’elle figure dans le classement des 100 meilleurs avocats d’Afrique Francophone, réalisé par Jeune Afrique.

Ouns est également très impliquée dans les initiatives de diversité et d’inclusion en tant que membre fondatrice de We4She aux côtés d’autres femmes leaders au Maroc pour renforcer la présence des femmes dans les instances dirigeantes.