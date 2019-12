Le Conseil d’administration (CA) de l’Agence Maghreb Arabe Presse (MAP), tenu ce lundi à Rabat sous la présidence du ministre de la Culture, de la Jeunesse et des sports, porte-parole du gouvernement El Hassan Abyaba, a approuvé la nomination de Driss Ajbali en qualité de Médiateur de l’Agence.

La nomination d’un Médiateur en dehors de la MAP intervient dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi portant réorganisation de l’Agence.

Il est chargé de recevoir les avis et les observations des clients et des usagers de la MAP se rapportant aux produits et aux contenus commercialisés, d’y répondre et d’en assurer le suivi.

Le médiateur de la MAP exerce ses missions en toute indépendance de l’administration de l’Agence et n’exerce aucune responsabilité rédactionnelle en son sein.

Il prépare un rapport annuel de ses missions qui est présenté au Conseil d’administration.

Titulaire d’un DESS dans la gestion des entreprises de l’institut d’administration des entreprises de Strasbourg et d’un DEA en sociologie, M. Ajbali avait occupé le poste de responsable administratif et financier du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (2008-2015) et président de la commission des affaires étrangères au Conseil consultatif des droits de l’Homme (2002-2007).

Driss Ajbali est également auteur de plusieurs ouvrages