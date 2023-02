Royal Air Maroc (RAM) a annoncé l’annulation de certains vols, le 16 février, en provenance et à destination de Paris et ce, en raison du préavis de grève de la fonction publique en France.

« Faisant suite au préavis de grève de la fonction publique en France le 16 Février 2023, relayée par les syndicats de la DGAC Française, il a été demandé à toutes les compagnies aériennes de réduire de 30% leur programme de vols pour la journée du 16 Février 2023 sur l’aéroport de Paris Orly », indique la compagnie nationale sur son site web.

« En conséquence, Royal Air Maroc a annulé les vols AT760, AT761, AT740, AT749 et AT776 du 16 Février 2023 et accompagne ses Clients en les transférant sur d’autres vols », précise la même source.

Les clients qui disposent de contacts joignables sur leur dossier de réservation recevront des e-mails et des SMS leur confirmant leur vol de report, souligne la même source, invitant dans ce sens les passagers à consulter le statut de leur vol et vérifier et mettre à jour leurs contacts joignables sur la section « gérer ma réservation du site web RAM ».