Le Conseil d’administration de l’OFPPT s’est tenu le 10 mars 2023 à Rabat, sous la présidence de Younes Sekkouri, ministre de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences.

La réunion a été l’occasion d’approuver le plan d’action et le budget de l’exercice 2023 de l’Office, en présence de la directrice générale, Loubna Tricha, des représentants des salariés, de la CGEM et des différents départements ministériels membres.

Présentant le plan d’action de l’OFPPT pour l’année 2023, Loubna Tricha a mis en exergue le déploiement des grands chantiers de la feuille de route pour le développement de la formation professionnelle.

Il s’agit notamment de la mise en place d’une offre de formation qualifiante de courte durée, couvrant 216 filières et 17 secteurs d’activités et du lancement de la caravane de la formation professionnelle. En plus de la poursuite de l’accompagnement des établissements de formation professionnelle vers l’Excellence opérationnelle, l’Office s’attelle à la mise en place des kits pédagogiques au profit des formateurs et stagiaires et à l’opérationnalisation des recommandations de l’étude de développement de la formation continue.

Dans ce cadre, la lumière a été mise sur l’offre de formation initiale de l’année 2023-2024 qui offrira une capacité de 410.000 places pédagogiques grâce à la mise en place de 16 nouveaux établissements totalisant à terme près de 6000 places/an, est-il expliqué par l’Office.

Concernant les Cités des métiers et des compétences (CMC), et après le démarrage des 3 CMC relevant des régions de Souss-Massa, l’Oriental et Laâyoune Sakia-El Hamra, 4 autres ouvriront leurs portes en 2023. Les régions concernées sont Rabat – Salé Kénitra, Casablanca-Settat, Béni Mellal-Khénifra et Tanger-Tétouan-Al Hoceïma.

Afin de poursuivre la réalisation de ses ambitions, l’OFPPT explique dans un communiqué avoir déployé un programme de valorisation de son capital humain, de digitalisation renforcée et de développements de partenariats.

Et parce que le volet financier est crucial pour l’atteinte des objectifs stratégiques, il est par ailleurs important de souligner qu’en vue de réaliser son plan d’action pour cette année, 3.925 millions de DH seront nécessaires à l’Office pour réaliser son plan d’action 2023, tel qu’annoncé par Loubna Tricha lors du Conseil d’administration.