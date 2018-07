Infomédiaire Maroc – Dans le cadre de l’entrée en service du TGV marocain, prévue au dernier trimestre 2018, l’élément humain n’est pas épargné de cette dynamique qui garantira l’entrée du Maroc aux nouveaux métiers liés à la gestion des Lignes à Grande Vitesse.

Outre la mise en place d’une nouvelle organisation de l’ONCF, l’élaboration de nouveaux référentiels et procédures nécessaires à l’exploitation de la LGV a été achevée et plus de 600 collaborateurs ont été formés aux nouveaux métiers et techniques de la grande vitesse, à l’étranger d’une part, et au sein de l’Institut de Formation Ferroviaire (IFF) créé en partenariat avec la SNCF (Société Nationale des Chemins de Fer français) à l’occasion de ce projet, d’autre part.

