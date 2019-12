AjarInvest SA, filiale de la Caisse de Dépôt et de Gestion et de CIH Bank, a obtenu le premier agrément d’OPCI au Maroc et en Afrique du Nord ; CDG Premium Immo. Cet agrément, qui permet l’exercice de cette nouvelle activité à destination d’un nombre limité d’investisseurs, est de type OPCI à Règles de Fonctionnement Allégées

(OPCI RFA).

AjarInvest, première société de gestion des OPCI au Maroc

Cette nouvelle étape marque le lancement effectif des opérations de AjarInvest, filiale de la Caisse de Dépôt et de Gestion et de CIH Bank, et première société à avoir reçu l’agrément de société de gestion d’OPCI au Maroc.

Il est à noter que CDG Capital est désignée comme établissement dépositaire de l’OPCI CDG PREMIUM IMMO et assura également la fonction d’Administrateur de fonds au titre de la gestion administrative et comptable.

Ouvrir la voie pour la structuration d’un nouveau véhicule d’investissement

Le Groupe CDG, à travers sa filiale AjarInvest, reste fidèle à sa position d’acteur citoyen, œuvrant pour la structuration de l’économie nationale et l’introduction de nouveaux modèles d’investissement. Pour cela, le Groupe s’est positionné via AjarInvest en pionnier de ce nouveau segment d’investissement. Ainsi, ces premières opérations permettront de rôder le système réglementaire régissant ce nouveau modèle d’investissement, auquel les équipes AjarInvest ont amplement contribué, et d’identifier les mesures d’accompagnement préalables à la généralisation de son usage.

Noreddine TAHIRI, DG de AjarInvest explique ; ‘’ AjarInvest est une société de gestion adossée à un grand groupe public aux valeurs citoyennes fortes, notre mission découle naturellement de cette identité et est portée par notre confiance en l’avenir des OPCI. Ainsi, nous œuvrons à contribuer activement à la réussite des OPCI dans notre pays, et nous portons l’ambition d’en faire un trait d’union entre l’épargne et l’investissement productif pour un impact positif sur le développement économique du Maroc. C’est pour cela que nous agissons pour faire des OPCI un facteur de compétitivité de l’économie nationale et un levier décisif pour la promotion de l’investissement.’’

Mettre à profit le patrimoine immobilier

Pour rappel, les OPCI (Organisme de Placement Collectif en Immobilier) présentent l’avantage de bénéficier des avantages de l’immobilier locatif, sans subir les désagréments inhérents à cette activité – problématiques de copropriété, acquittement des impôts, recouvrement, etc.-, puisque la gestion de ces derniers incomberait aux sociétés de gestion des OPCI. Aussi, les OPCI permettent aux investisseurs institutionnels de réduire les risques liés aux marchés financiers.

A propos d’AjarInvest

AjarInvest SA, filiale de la CDG (60%) et de CIH Bank (40%), a été créée en 2016 pour porter l’activité de gestion des OPCI au sein du Groupe CDG. La création d’AjarInvest traduit l’engagement de ses actionnaires en faveur du développement du marché financier national et en faveur du renforcement des outils et produits consolidant l’attractivité du Royaume en matière de développement économique et d’encouragement des investissements. Avec ses atouts qui résident dans le soutien de ses actionnaires et dans l’expertise de son équipe, AjarInvest a ainsi obtenu son agrément de société de gestion d’OPCI en juillet 2019.