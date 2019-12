Le Maroc se joint à de nombreux pays africains dans le lancement du Réseau de Femmes leaders Africaines en vue de contribuer à la transformation de l’Afrique. En effet, ce mardi 17 décembre 2019, des femmes émanant de divers secteurs et domaines se sont réunies au Four Seasons de Casablanca ; femmes politiques, du secteur public/privé, femmes entrepreneurs, de la société civile et femmes des médias ont participé au lancement du chapitre national du réseau des femmes leaders Africaines.

Ce lancement avait pour objectif de présenter le réseau aux différentes parties prenantes, de discuter du rôle des femmes dans la transformation de l’économie et de l’importance de l’inclusion financière des femmes dans le développement du pays.

Le lancement du Réseau des Femmes Leaders Africaines au Maroc s’est déroulé en présence de plusieurs personnalités, notamment, de Mme. Jamila El Moussali- Ministre de la Solidarité, du Développement social, de l’Egalité et la Famille, de la Représentante Résidente de ONU Femmes au Maroc Leila Rhiwi, de Awa Ndiaye Seck, Représentante résidente de ONU Femmes en Côte d’Ivoire, de l’Ambassadeur du Royaume-Unis au Maroc, SEM Thomas Reilly, et de la présidente de la section AWLN Maroc Nabila Freidji, Vice-présidente à la CGEM en charge de la coopération internationale. Le lancement a également enregistré la présence de femme en position de leadership notamment des femmes députés, entrepreneurs, de la société civile, des médias, de la jeunesse féminine.

Dans son allocution, Nabila Freidji, Présidente du Réseau a déclaré que : « Pour son premier mandat, la Section Maroc place, tout en se conformant au plan d’action au niveau continental, place, en tête de ses priorités, le renforcement du pouvoir économique des femmes ».

En effet, selon le Haut-Commissariat au Plan, les indicateurs de la participation des femmes à la vie économique compte parmi les plus faibles au monde (22% en 2018). Par ailleurs, le taux des femmes chefs d’entreprises plafonne seulement à 10%. Enfin, lorsqu’elles travaillent, les femmes ont des occupations précaires, non rémunérées et sans protection sociale. Leur situation est également critique en milieu rural où les femmes sont à 70%, travailleuses non rémunérées

A l’issue du lancement, un plan d’action sera adopté par les membres du réseau et dans lequel les membres vont s’engager, entre autres, à « établir et entretenir un réseau inclusif » et travaillera sur les domaines de (i) l’autonomisation économique des femmes rurales, (ii) le leadership des jeunes femmes, (iii) l’inclusion financière et. (iv) l’échange au nouveau continental via le business

Pour rappel, la Commission de l’Union africaine, l’ONU Femmes/Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne avaient organisé un forum de haut niveau sur les femmes leaders pour la transformation de l’Afrique au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York, du 31 mai au vendredi 2 juin 2017. Ce forum avait pour but de galvaniser un mouvement de femmes leaders à travers l’Afrique pour qu’elles jouent un rôle d’influence dans la transformation de l’Afrique par le biais de l’« Agenda Afrique 2063» et des «Objectifs Mondiaux de Développement Durable 2030».

Le forum a rassemblé plus de quatre-vingts (80) femmes leaders, y compris les femmes politiques et du secteur public, les femmes entrepreneurs, la société civile et les médias. Il a abouti au lancement de l’« African Women Leaders Network» (Réseau des Femmes Leaders Africaines), une nouvelle initiative qui vise à renforcer le leadership des femmes dans la transformation de l’Afrique en mettant l’accent sur la gouvernance, la paix et la stabilité