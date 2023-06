L’Ordre des experts-comptables tient son nouveau bureau. A la suite des élections organisées il y a quelques jours, c’est ainsi Faiçal Mekouar qui décroche la présidence du Conseil national.

Boumesmar Mohammed est élu 1er vice-président, Chahbi Ahmed, 2ème vice-président, Loukili Adnane, secrétaire général, et Sophia Guessous, trésorière générale.

Soulignons que le nouveau bureau national a la responsabilité de guider la profession à travers les défis économiques actuels et de maintenir les normes éthiques et de qualité qui sont au cœur de la profession des experts-comptables.

Au niveau du bureau du Conseil régional de Casablanca et Régions du Centre, c’est Yassine El Maguiri qui a été élu à sa tête, Soloh Mohamed, vice-président, Mounaim Amraoui, secrétaire général, et Narjis El Mohib, trésorière. Au Conseil régional de Rabat-Salé-Kénitra, le bureau est composé de Bensouda Mohamed Naoufel en tant que président, Rhalib Mohammed Redouane, vice-président, Mahfoud Mohamed, secrétaire général, et Benkiran Oussama, trésorier.

Ces nouveaux bureaux sont composés de membres expérimentés et compétents dans différents domaines liés à la profession, tels que la finance, la fiscalité et la gestion d’entreprise. Leur expertise sera utile pour aider les experts-comptables à relever les défis économiques actuels, notamment la numérisation croissante, la compétition mondiale et les changements réglementaires.