Les élections pour la personne qui montera aux commandes de l’Ordre des experts comptables (OEC), pour les trois prochaines années, se sont tenues hier, 23 mai 2023. Une trentaine de candidats étaient en lice, dont trois femmes.

Néanmoins, la particularité du processus suivi par cet Ordre fait que le successeur d’Amine Baakili ne sera connu que dans quelques jours.

En effet, le nom du candidat élu ne sera connu que dans une semaine, car les 766 membres inscrits à l’OEC choisissent d’abord une équipe de 11 personnes, qui désignera ensuite le président et le reste du bureau.

Notons que la profession est majoritairement masculine, avec seulement 16% de femmes membres. D’après les données de l’OEC population la plus représentée est celle des 35-44 ans, suivie par les 45-54 ans et les plus de 70 ans. Les 25-34 ans et les 65-70 ans représentent chacun 4% des membres affiliés.

L’élection du président de l’OEC est importante pour la profession des experts-comptables, car l’organisation est chargée de réglementer la profession et de garantir la formation et le développement professionnel continu de ses membres.