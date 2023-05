BOA Capital Securities, société de gestion et d’intermédiation en Zone UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine) de la Banque d’Affaires BOA Capital (joint-venture entre BMCE Capital et BOA Group), a remporté le prix de « La Société de Gestion et d’Intermédiation de l’année » à la 4e édition des BRVM Awards qui s’est déroulée du 10 au 11 mai 2023.

BOA Capital Securities a obtenu cette distinction « grâce à de multiples critères dont, la performance sur l’activité d’intermédiation avec une part de marché de 32 % en 2022, la qualité de la gouvernance et le respect de la réglementation, la diversité et le caractère innovant des services aux clients, à travers notamment le lancement du premier site de bourse en ligne sur le marché de la BRVM ».

La distinction de la filiale BOA Capital Securities vient confirmer et renforcer davantage l’engagement du groupe BMCE Capital à apporter un accompagnement de qualité et aux meilleurs standards internationaux à ses clients à travers toutes ses implantations.