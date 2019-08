le leader Européen de hi-tech dans le secteur de paiement et deses infrastructures, a signé un partenariat stratégique avec HPS, leader en édition de solutions de paiement, afin de développer le traitement des transactions par cartes en Grèce et dans d’autres pays Européens via sa plateforme digitale et innovante.

La solution PowerCARD de HPS permettra à SIA de traiter tous les types de transactions de cartes de débit, crédit et prépayée pour ses banques et clients financiers sur une plateforme intégrée, d’une manière plus rapide, plus sûre et plus efficace. Cette plateforme permettra également de réduire les coûts des transactions et d’atténuer OU contenir les risques opérationnels.

SIA traite actuellement 7.2 milliards de transactions d’émission et d’acquisition et gère plus de 84 millions de cartes de paiement dans 23 pays Européen.

Par ailleurs, HPS prévoit de créer à Athènes un « Centre d’Excellence » PowerCARD dédié, qui offrira le support nécessaire exclusivement à SIA dans le développement et la mise en œuvre de toutes les initiatives de traitement des transactions par cartes en Grèce.

En parallèle, la plateforme PowerCARD sera entièrement gérée par NEW SIA Greece avec le soutien d’une équipe dédiée.

« Avec l’installation de l’ère digitale, nous avons observéune demande croissante de traitement des paiements par carte avec les plus hauts niveaux de performance. Pour cette raison, SIA a exploré le marché afin de trouver la solution la plus innovante pour faire face aux défis induit par cette transformation. SIA a choisi la solution PowerCARD de HPS pour répondre aux diverses attentes de ses clients et mettre en place une plateforme de pointe pour le traitement des paiements. Nous voyons en HPS le partenaire idéal, qui peut nous accompagner dans le développement de nos activités en Grèce et à travers toute l’Europe », a déclaréDanieleSavarè, Directeur de l’Innovation et des Solutions d’Entreprise, SIA.

« Nous sommes ravis que SIA ait choisi la plateforme PowerCARD de HPS pour renforcer ses activités de traitement, en particulier en Grèce et dans d’autres pays européens. Grâce à son architecture ouverte et à son vaste catalogue d’API, la plateforme numérique PowerCARD leur permettra de fournir à leurs clients un service de traitement des paiements de premier ordre, utilisant la technologie de paiement la plus récente », a déclaréPhilippe Vigand, Directeur Général de HPS Solutions.