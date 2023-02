« Nous sommes extrêmement satisfaits de pouvoir annoncer la signature de ce contrat. La décision de la part de MDJS, dans le cadre de cet appel d’offres, confirme la qualité de notre offre dans un pays où la tradition sportive est profondément ancrée et où le secteur offre un très fort potentiel, notamment en ce qui concerne le segment en ligne » – a commenté Marco Caccavale, PDG de Sisal Jeux Maroc et Directeur général international de Sisal.

« Nous sommes ravis et honorés que MDJS nous accorde sa confiance pour développer davantage le secteur des jeux en mettant l’accent sur l’innovation, sur la responsabilité sociale et sur la protection du consommateur », a-t-il ajouté.

Créée en 1962, la MDJS est une société d’État qui détient le monopole de l’organisation et de l’exploitation des paris sur toutes les compétitions sportives, y compris les compétitions sportives virtuelles, sur l’ensemble du territoire national, à l’exception des courses de chevaux et de lévriers. La MDJS peut également organiser et exploiter des tombolas, des loteries et des loteries instantanées à caractère sportif.

La responsabilité est au cœur de sa raison d’être : la MDJS a pour mission d’assurer l’intégrité, la sécurité et la fiabilité des opérations de jeux et la transparence de leur fonctionnement, de canaliser la demande de jeux dans un circuit contrôlé par l’autorité publique et de réguler la consommation des jeux.

Sisal Jeux Maroc est une société nouvellement constituée, composée d’une joint- venture entre Sisal et Paddy Power, l’une des principales marques de Flutter Entertainment plc sur le marché UK&I. Elle fait partie de Sisal SpA, un des principaux opérateurs internationaux dans le secteur du jeu réglementé et opère actuellement en Italie, au Maroc et en Turquie. Son offre comprend les loteries, les paris, les jeux en ligne et les dispositifs de divertissement. La Société opère à l’international dans le secteur retail à travers un réseau de plus de 47.000 points de vente, et en ligne avec 1,8 millions de consommateurs.

Depuis le 4 août 2022, Sisal fait partie de Flutter Entertainment plc, le plus grand opérateur en ligne de jeux et de paris au monde, qui dispose d’un portefeuille de marques mondialement célèbres et qui est coté à la Bourse de Londres dans l’indice FTSE.