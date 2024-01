L’opérateur grec, Intralot, a annoncé la prolongation de son contrat avec La Marocaine Des Jeux et des Sports (MDJS).

La filiale d’Intralot, Intralot Maroc, poursuivra sa collaboration avec MDJS pour une période supplémentaire de deux ans, repoussant ainsi la date d’expiration du contrat au 31 décembre 2025.

Intralot Maroc continuera ainsi d’assurer l’exploitation des jeux de loterie populaires de MDJS, notamment Tifo et Chrono. Ces jeux seront distribués de manière stratégique à travers un réseau optimisé de points de vente, en utilisant l’infrastructure technologique existante et respectant les normes internationales les plus élevées, indique-t-on.

Intralot est activement présent sur le marché des jeux au Maroc depuis 2010, et cette prolongation de contrat souligne l’engagement de l’entreprise à maintenir sa présence et sa collaboration dans le pays, fait savoir la même source.