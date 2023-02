Intelcia IT Solutions, pôle dédié aux solutions et services IT du Groupe Intelcia, a lancé, mercredi à Casablanca, la « Smartforce Academy », un parcours de formation autour de « Salesforce » au Maroc et en Afrique.

Initiée en partenariat avec D&A Technologies, intégrateur de solutions Salesforce au Maroc et à l’étranger, cette première académie entièrement dédiée à l’apprentissage de l’outil Salesforce, s’inscrit dans le cadre de la stratégie globale du Groupe, tant en matière de développement des talents que de positionnement global sur le marché de l’lT Outsourcing.

Un nombre total de 40 étudiants ont été sélectionnés pour la première promotion de ce programme. En effet, les équipes d’Intelcia IT Solutions ont présélectionné près de 260 candidats parmi 2.000 postulants, issus de 45 écoles d’ingénieurs marocaines toutes branches confondues.

La Smartforce Academy est destinée aux étudiants ingénieurs en fin de parcours lors de leur stage et leur projet de fin d’études (PFE). Les stagiaires seront accompagnés par des experts et obtiendront 2 certifications Salesforce dans le cadre d’un parcours de 6 mois. Les étudiants, qui se distingueront, auront également une promesse de pré-embauche au sein des équipes d’Intelcia IT Solutions.

Après une année charnière pour Intelcia IT Solutions, avec un chiffre d’affaires qui a doublé en 2022 à 20,6 millions d’euros, et des réalisations récompensées à l’international, le lancement de la « Smartforce Academy » vient confirmer les ambitions d’Intelcia IT Solutions.

Avec plus de 250 formations et certifications délivrées aux collaborateurs, Intelcia IT Solutions fait donc de la montée en compétence de ses talents son fer de lance. Un enjeu de taille au vu des objectifs affichés pour le pôle IT du Groupe, à savoir un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros à horizon 2025.

A cette occasion, Malika Ahmidouch, CEO d’Intelcia IT Solutions a indiqué que « la Smartforce Academy constitue une première au Maroc, dans la mesure où nous offrons la formation à des étudiants alors qu’elle est généralement adressée à des cadres déjà en poste ».