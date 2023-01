La préfecture de Tanger-Asilah arrive en tête du classement des préfectures et provinces du nord en matière de traitement des demandes de permis de construire et d’activités économiques au niveau de la plateforme électronique « Rokhas.ma ».

Selon les données de la plateforme numérique nationale « Rokhas.ma » relative aux performances des communes territoriales les plus efficaces en matière de traitement des demandes de permis de construire et d’activités à caractère économique, la préfecture de Tanger-Asilah est classée première au niveau de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et onzième au niveau national avec 319 points.

La préfecture de M’diq-Fnideq arrive deuxième avec 239 points, suivie de la province de Larache (200 points), de la province de Tétouan (191 points), de la province d’Al Hoceima (190 points), de la province de Fahs-Anjra (186 points), de la province de Chefchaouen (92 points), et de la province de Ouazzane (87 points).

Au niveau des communes, celle de Gzenaya est classée en tête des communes de la région et onzième au niveau national avec 284 points, suivie des communes d’Assilah (264 points), de Tétouan (215 points), de Martil (205 points) et de M’diq (199 points).

Dans son classement, la plateforme numérique « Rokhas.ma » s’appuie sur cinq indicateurs principaux : le délai (durée moyenne de délivrance des permis), l’attractivité (nombre des permis accordés), la digitalisation (nombre des procédures dématérialisées), le système (l’efficacité du service) et l’imposition (taux moyen d’imposition).

« Rokhas.ma » est une plateforme numérique qui permet une gestion dématérialisée fluide et transparente, en offrant la possibilité d’un suivi électronique des demandes de permis de construire et des activités à caractère économique au niveau national.

Cette plateforme adopte un processus de traitement entièrement numérique, de la soumission de la demande de permis par l’usager à sa signature électronique par le responsable de la commune concernée.