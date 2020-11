La société pharmaceutique américaine Pfizer a annoncé qu’elle compte demander ce vendredi aux régulateurs de la santé américains d’autoriser l’utilisation de son vaccin anti-Covid-19, marquant un jalon important après des mois d’efforts intenses pour trouver un remède qui pourrait stopper la pandémie.



Une fois la demande déposée, il appartiendrait à la Food and Drug Administration des Etats-Unis (FDA) de décider si le vaccin à deux doses fonctionne de manière suffisamment sûre pour être déployé auprès de millions de personnes, selon les médias US.



Toutefois, il n’est pas encore clair combien de temps il faudra à la FDA pour examiner la fiabilité et la sécurité du vaccin, que Pfizer et son partenaire BioNTech ont affirmé cette semaine qu’il était efficace à 95% et bien toléré dans des essais cliniques portant sur 44.000 sujets.



Compte tenu de l’urgence, la FDA devrait agir rapidement, selon la même source, notant que le moment du dépôt est conforme aux prévisions de l’industrie pharmaceutique et des représentants du gouvernement concernant l’autorisation et la distribution qui devraient débuter le mois prochain.



Pfizer a déclaré que le dépôt de la demande d’autorisation pourrait permettre de débuter la distribution du vaccin à partir de la mi-décembre.



Un feu vert de la FDA marquerait le programme de développement de vaccins le plus rapide jamais réalisé en Occident, passant de la phase des tests cliniques en laboratoire à l’autorisation en moins d’un an.



Pfizer, qui s’est associé à l’entreprise allemande BioNTech en mars dernier, a jusqu’ici dépensé environ 2 milliards de dollars pour le développement de ce vaccin.



L’administration américaine a financé à hauteur de 9 milliards de dollars les recherches menées par plusieurs développeurs de vaccins dans l’espoir de pouvoir vacciner l’ensemble des Américains.